Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Si comincia con Atalanta-Brescia e con Gomez fuori per turnover. Nella Juventus out Cuadrado. Lazio con Leiva ancora in forte dubbio. Milan: bisogna ricaricare le pile. Tempo di turnover per Pioli? Fonseca ritrova due pedine e rilancia Dzeko. Napoli con Milik in leggero vantaggio su Mertens

Neanche il tempo per fare i conti che già bisogna iniziare a pensare alla nuova formazione. Non c'è pausa per allenatori e fantallenatori e non c'è pausa nemmeno per i nostri inviati che sono già al lavoro sui vari XI titolari che vedremo nelle prossime gare. La Juventus capolista è all'esame Sassuolo, esame che la Lazio non ha passato.

Si scende subito in campo, quindi si deve per forza essere aggiornati su infortuni, squalifiche, acciacchi e soprattutto turnover. Ci potrebbero essere un po' di sorprese a livello di formazioni titolari quindi monitorare questa pagina che è in costante aggiornamento. Le notizie dei nostri preziosi inviati si materializzano anche nei nostri 'Campetti', per avere un quadro ancora più completo della situazione.

ATALANTA-BRESCIA, oggi ore 21:45

Atalanta, Gomez (inizialmente) a riposo

Il turno sulla carta favorevole, permetterà a Gasperini di ruotare un po’ i suoi. Tra chi deve tirare necessariamente il fiato c’è il ‘Papu’ Gomez che non è dato partente nella sfida di questa sera. Gosens è convocato ma anche per lui niente maglia da titolare. Hateboer e Castagne saranno quindi i cursori di fascia. In mezzo duello Pasalic-Tameze. Dietro alla coppia Zapata-Ilicic è pronto Malinovskyi. Muriel out dopo il trauma cranico in seguito a una caduta in piscina. In difesa testa a testa tra Palomino e Djimsiti. In attacco Muriel cade in piscina e viene ricoverato in ospedale. Stasera quindi non ci sarà

Brescia, Joronen non recupera

Seconda gara consecutiva in vista per Andrenacci che anche nel derby sostituirà l’infortunato Joronen. Nell’XI iniziale di Diego Lopez si rivedrà Alfredo Donnarumma in tandem con Torregrossa. Attenzione a Sandro Tonali che non sta benissimo. Oggi sosterrà l’ultimo provino che scioglierà il dubbio ma in casa Brescia c’è ottimismo. A sinistra invece favorito Martella

BOLOGNA-NAPOLI, mercoledì ore 19:30

Bologna, Bani infortunato. Chi al centro?

Sinisa Mihajlovic perde una pedina quasi fondamentale della propria difesa. Mattia Bani non sarà disponibile per la sfida col Napoli e la paura è che la stagione del centrale sia finita anzitempo. Non ci sono sostituti naturali e quindi le ipotesi sono o Denswil oppure lo spostamento di Tomiyasu con Mbaye a destra. In mezzo torna Schouten che si candida per una maglia da titolare. In attacco l’escluso dovrebbe essere Sansone

Napoli, Milik si candida. Tocca a Lozano?

Gattuso ha dimostrato durante questo periodo intenso di saper ruotare sapientemente gli uomini riuscendo sempre a mettere giù una squadra capace di creare tante palle gol. E’ un Napoli quindi intercambiabile e che non dipende sempre e solo da un paio di giocatori. Demme si candida per la mediana. Elmas spera in una promozione ma è davanti che si devono ancora risolvere un po’ di questioni. Milik potrebbe spuntarla su Mertens mentre Lozano sgomita per evitare di sedersi nuovamente in panca al fischio d’inizio.

MILAN-PARMA, mercoledì ore 19:30

Milan, Diavolo stanco e occhio ai diffidati

Impegno casalingo per il Milan di Pioli che arriva da una serie di partite non certo semplicissime. Le forze sono al minimo e c’è bisogno di ricaricare le pile. Saelemaekers è squalificato ma c’è anche da considerare che Hernandez, Rebic, Bennacer e Romagnoli sono diffidati. Anche per questo Pioli potrebbe adottare un miniturnover con Leao che scalpita per una maglia da titolare. Krunic si candida come vice Bennacer mentre Paquetà potrebbe conservare il posto nell’XI titolare.

Parma, stagione finita per Scozzarella

Una lesione muscolare ha messo ko Matteo Scozzarella che saluta anzitempo la stagione. Il centrocampista era entrato bene nelle rotazioni di D’Aversa: ora il tecnico ha una opzione in meno per il centrocampo. Davanti c’è sempre da valutare la situazione di Cornelius che sta recuperando da un fastidio muscolare. Il tridente inedito visto pochi giorni fa difficilmente verrà replicato. Kulusevski e Gervinho dovrebbero rientrare dall’inizio con Darmian che si riposizionerà esterno basso di destra. Possibile rientro dal 1’ per Inglese.

SAMPDORIA-CAGLIARI, mercoledì ore 19:30

Sampdoria, un solo cambio per Ranieri?

La bella vittoria in quel di Udine è arrivata con due reti dalla panchina. Quagliarella guiderà ancora l’attacco blucerchiato ma chi gli farà da spalla? Con Ramirez infortunato ci sono ovviamente i due protagonisti del 3-1 all’Udinese con Bonazzoli che potrebbe avere la meglio su Gabbiadini. In difesa può rientrare Murru mentre Jankto si candida per un posto sull’out destro ma è abbastanza complicato spodestare Linetty

Cagliari, Nainggolan in dubbio

Walter Zenga aspetta buone nuove sul fronte Nainggolan. Il centrocampista belga era uscito dopo appena 30’ contro il Lecce e le sue condizioni hanno subito destato preoccupazione. Il ‘Ninja’ è alle prese con un problema al polpaccio e vorrebbe stringere i denti ed esserci mercoledì ma nulla è ancora detto. Ceppitelli e Faragò provano a riprendersi una maglia dal primo minuto. Con Pellegrini ancora out, sulla sinistra c’è Lykogiannis a patto che Zenga non lo impieghi ancora nella linea a tre difensiva. Se Nainggolan non ce la facesse, pronto Birsa in mezzo al campo



LECCE-FIORENTINA, mercoledì ore 21:45

Lecce, Liverani pensa (anche) a Shakhov

Più di un ballottaggio tra i salentini che ricevono la Fiorentina di Iachini. Calderoni ha un problema alla coscia. Per questo Donati dovrebbe cambiare versante con Rispoli a destra. Nei tre di centrocampo dovrebbe invece toccare a Majer. Dietro a Babacar ci sono due posti: uno è occupato da Mancosu ma per l’altra maglia e bagarre: Farias pare favorito ma Liverani potrebbe calare il jolly a sorpresa, ovvero Shakhov. E Saponara non è completamente tagliato fuori.

Fiorentina, Cutrone gol ‘promozione’?

Il rientro dalla squalifica di Alfred Duncan permette a Iachini di avere un ventaglio di soluzioni in mezzo al campo. Resta da capire se il tridente puro avrà seguito o se uno come Duncan può servire più in un 3-5-2 con centrocampo rinforzato. Caceres spera di sopravanzare Igor. Quel gol nel finale contro il Verona potrebbe invece valere la ‘promozione’ nell’XI titolare di Cutrone. Il dubbio riguarda un Ribery abbastanza stanco. Che possa riposare? Vale tutto di questi tempi

ROMA-VERONA, mercoledì ore 21:45

Roma, Cristante torna al centro della difesa

Due rientri importanti per Fonseca. Sia Mkhitaryan che Cristante rientrano infatti dalla squalifica. L’azzurro nel 3-4-2-1 dei giallorossi agirà da centrale difensivo con Mancini e Ibanez ai propri lati. A destra c’è Spinazzola in pole con Zappacosta sul versante opposto. Mkhitaryan invece farà compagnia a Pellegrini alle spalle di Edin Dzeko. Rinviato quindi per ora il rientro da titolare di Zaniolo.

Verona, Lazovic esterno. Dimarco dalla panchina

Non dovrebbe modificare molto del suo Verona Ivan Juric. Rispetto alle ultime uscite però, i gialloblù dovrebbero riproporre Lazovic esterno sinistro con il ritorno della coppia Pessina-Zaccagni alle spalle di Samuel Di Carmine, favorito per il ruolo di (unica) punta. In mediana, salvo necessità di recupero dalla stanchezza, vedremo ancora Veloso e Amrabat.

SASSUOLO-JUVENTUS, mercoledì ore 21:45

Sassuolo, torna l’artiglieria ‘pesante’

Altro giro e altra rotazione per De Zerbi che però ripropone molti nomi ‘noti’ con però sempre qualche sorpresa e ballottaggio. In attacco ritorna Caputo con Raspadori che si accomoda in panchina. Nel trio di trequartisti presenti Berardi e Boga. In mediana è pronto a rientrare Magnanelli mentre il rebus più grosso è dietro con Muldur e Rogerio favoriti e con Chiriches in pole per affiancare Ferrari.

Juventus, Cuadrado squalificato

Esame non semplice per la Juve di Sarri che vuole ritrovare la vittoria il prima possibile. I bianconeri saranno ospiti di quella che forse è la squadra più in forma del nostro campionato. A destra non ci sarà lo squalificato Cuadrado con Danilo che giocherà al posto del colombiano. A sinistra Alex Sandro. In mezzo c’è sempre la doppia variante con Pjanic-Bentancur in regia a seconda o meno dell’impiego di Matuidi. In attacco da non escludere la mossa Douglas Costa.

UDINESE-LAZIO, mercoledì ore 21:45

Udinese, pronto il ritorno di un paio di elementi

Inizia un minicampionato piuttosto complicato per l’Udinese di Gotti che nel giro di una settimana si troverà di fronte Lazio, Napoli e Juventus. Gotti è reduce da una sconfitta interna contro una diretta concorrente e deve ritrovare punti. Davanti con Lasagna torna Okaka mentre in mezzo al campo si riprende una maglia da titolare Fofana. Soliti dubbi in difesa con De Maio che potrebbe spuntarla su Nuytinck (con Ekong che slitta al centro)

Lazio, Leiva ancora assente. Ballottaggio in mezzo



Inzaghi è sempre privo dello squalificato Patric ed è ballottaggio apertissimo tra Bastos e Luiz Felipe per affiancare Acerbi e Radu in difesa. Sulla sinistra Jony dà il cambio a Lukaku mentre in mediana molto dipenderà da Leiva che però non si è allenato col gruppo nemmeno nell'ultima rifinitura e quindi possiamo quasi darlo per assente certo. In cabina di regia è ballottaggio tra Parolo (favorito) e Cataldi. Inzaghi ha provato anche Djavan Anderson che potrebbe dare il cambio a Lazzari

TORINO-GENOA, giovedì ore 19:30

Torino, riecco Zaza

Scontato il turno di squalifica è tempo di rientro per Simone Zaza. Le soluzioni nell'attacco granata non mancano ma Edera e Berenguer sembrano aver perso posizioni nelle varie gerarchie. Verdi non è apparso in formissima ed ecco quindi che Zaza può essere considerato favorito. In mediana dovrebbe tornare Lukic con Ansaldi che potrebbe essere scelto anche come esterno destro. A quel punto scivolerebbe in panchina De Slivestri.

Genoa, conferme per la linea a 4?



Il nuovo assetto tattico visto nellultima vittoriosa uscita del Grifone potrebbe far propendere per una conferma della difesa a 4. Va detto che i rossoblù incotrano un Torino che si metterà giù con il 3-5-2 e la tentazione di mettersi a specchio c'è. Davanti dubbio Pandev: macedone in forma ma stanco e uno come lui va gestito per non rischiare di perderlo. In difesa spera di recuperare posizioni Soumaoro.



SPAL-INTER, giovedì ore 21:45

Spal, tra conferme e ritorni

Petagna e compagni sono nel baratro: la classifica è chiara. Serve un vero miracolo per evitare la retrocessione e contro l'Inter non sarà una passaeggiata (Spal che non batte i nerazzurri dal 1962). Di Biagio potrebbe confermare Tunjov con D'Alessandro che spera di tornare titolare. In rampa di lancio anche Federico Di Francesco



Inter, out Godin per squalifica

L'unica pecca della bella vittoria in rimonta contro il Torino è la squalifica di Diego Godin, autore del gol del 2-1 contro i granata. In casa Inter c'è sempre il dubbio Lukaku: l'impegno non è dei più proibitivi e "Big Rom" potrebbe non essere rischiato. In difesa si candida Ranocchia. Sulla trequarti scocca l'ora di Eriksen