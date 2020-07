Al festival del gol dell'Atalanta ha partecipato anche Marten de Roon , autore del 2-1 nel 6-2 dei nerazzurri contro il Brescia. Il centrocampista olandese è stato protagonista di un bellissimo gesto tecnico, con un gran tiro di esterno che si è infilato nell'angolo alla sinistra di Andrenacci. E lo stesso de Roon, postando il video del suo gol, ha scherzato su Twitter ringraziando per questa giocata... Marco van Basten. Già, proprio l'ex attaccante del Milan ha condiviso con il centrocampista dell'Atalanta un'intervista in un'emittente televisiva olandese. "Dovrò parlare più spesso con van Basten prima della partita" , ha poi scherzato de Roon sui social.

"Atalanta seconda, ho segnato e sono venuto bene in foto..."

Quello su van Basten è stato solo il secondo tweet che il centrocampista olandese ha fatto nel giro di pochi minuti dopo la vittoria contro il Brescia. In un prima ha elencato una serie di eventi incredibili accaduti nel corso della serata. "L'Atalanta è seconda" e "ho segnato", i primi due. Poi aggiunge: "Sono venuto bene in foto". Ricollegandosi al fatto - su cui è sempre stato il primo a ironizzare - di venire sempre male negli scatti pubblicati dalle agenzie fotografiche sportive quando è impegnato in campo. In virtù di questi eventi "tutte le mie possibilità di vincere alla lotteria sono finite", conclude scherzosamente il calciatore olandese.