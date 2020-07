Platini alla Gazzetta dello Sport: "Dybala è diverso da me, è molto più attaccante. Sarebbe piaciuto molto all'Avvocato. È un bene, sia per lui che per la Juve, che sia rimasto in bianconero" SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

"L'Avvocato non c’è più, non posso fargli dire cose che magari non penserebbe. Però sì... se gli era piaciuto Sivori, penso che avrebbe apprezzato oltremodo Dybala. L’argentino è bravissimo in campo ed è un ragazzo dalla faccia pulita. Sembra proprio una bella persona". Parola di Michel Platini. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex presidente della Uefa elogia la Joya, allontanando però i paragoni: "Abbiamo le stesse presenze e gli stessi gol in campionato con la maglia bianconera? Interessante. Le cifre sono una cosa, ma siamo diversi. Evito sempre i paragoni ma posso dire che è messo sicuramente meglio di me in una cosa: ha 40 anni di meno...", ha aggiunto Platini, leggenda della Juve del passato.