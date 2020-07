Un occhio al campo e uno al calciomercato. Con uno scudetto ancora da conquistare e una Champions League da affrontare nel mese di agosto, Fabio Paratici e la dirigenza della Juventus cominciano a pensare allasquadra del futuro. E la formazione del domani, come ha confermato lo stesso dirigente bianconero, non può prescindere da Paulo Dybala, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2022. Un accordo per il prolungamento non è ancora stato trovato, ma Paratici ha confermato come le parti ne stiano discutendo da diverso tempo: "Stiamo parlando di rinnovo con i suoi manager con una certa continuità. Sicuramente è un giocatore molto importante, per il quale è stato fatto un grande investimento già al momento dell'acquisto. Abbiamo sempre creduto in lui e non a caso gli abbiamo assegnato la maglia numero 10 che, visti gli ultimi dieci della storia bianconera, ha un valore simbolico per noi. Speriamo, anzi siamo sicuri, che Dybala sarà il futuro della Juventus". Una conferma che dunque lascia pochi dubbi sulla permanenza del talento argentino in bianconero e su un imminente prolungamento del contratto.