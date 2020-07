Il portoghese ha voluto omaggiare i medici e gli infermieri della Brigata Henry Reeve, che per 100 giorni hanno aiutato Torino nella lotta contro il coronavirus. Una sua maglia autografata per tutti

Un "grazie" dimostrato con i fatti e non solo con le parole. Cristiano Ronaldo ha regalato 38 maglie della Juventus con il numero sette, ovviamente autografate, per omaggiare i medici cubani giunti a Torino in piena emergenza Covid. Nessuno escluso fra coloro che compongono la Brigada Henry Reeve di Cuba, arrivata in Italia e dislocata nel Covid Hospital delle Officine Grandi Riparazioni di Torino. Il tutto è stato immortalato dai 20 medici e dai 16 infermieri con una foto di gruppo. Ronaldo non ha potuto consegnare le maglie di persona, affidando l'incarico al capo delegazione cubano, il dottor Julio Guerra Izquierdo, già insignito dell'onorificenza di cittadino onorario della città di Torino.