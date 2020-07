Spal-Inter, le probabili formazioni

Spal, Di Biagio si affida a Strefezza

La Spal tenterà l’impresa contro l’Inter per provare a risalire la classifica. Di Biagio esclude Floccari e sceglie Petagna e Cerri in avanti, che potranno contare sulla spinta di D’Alessandro e Strefezza sugli esterni. Tomovic in vantaggio su Bonifazi al centro della difesa.

Spal (4-4-2) probabile formazione: Letica; Cionek, Vicari, Tomovic, Reca; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Petagna, Cerri. All. Luigi Di Biagio.