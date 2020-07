Torna in campo l'Inter, che deve rispondere alla vittoria dell'Atalanta sul Brescia per riprendersi il secondo posto in classifica. 68 punti in 32 giornate, 18 giocatori diversi andati a segno e soltanto 4 ko come la Juventus: "Numeri che testimoniano ciò che di ottimo la squadra sta facendo - ha spiegato Antonio Conte a Sky Sport - bisogna vivere il tutto come uno stimolo per proseguire così ma anche meglio". Dopo i passi falsi con Bologna e Verona, i nerazzurri hanno reagito con il 3-1 al Torino: "Contro la Spal dobbiamo arrivare con la stessa voglia che stiamo dimostrando di avere, facendo il massimo e provando ad ottenere i tre punti, che sarebbero importanti". Quasi un testa-coda a Ferrara, perché la squadra di Di Biagio è ultima in classifica: "Ma loro avranno grandi stimoli perché affrontano l'Inter - ha continuato - per cui servirà avere grande attenzione. Il nostro atteggiamento conterà molto".