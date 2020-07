Dopo il primo quarto d’ora la Juventus sembrava già aver archiviato la sfida col Sassuolo , essendo in vantaggio di due reti. Ma come spesso è accaduto nell’ultimo periodo, i bianconeri hanno vissuto diversi passaggi a vuoto. "Un allenatore cerca continuità. È qualcosa che sta succedendo a quasi tutte le squadre, esclusa qualche eccezione. Abbiamo momenti buonissimi e altri di passività difficili da capire . Stiamo affrontando squadre che stanno attraversando momenti straordinari. Il Sassuolo se avrà continuità nelle prossime stagioni diventerà l’ Atalanta del futuro. Stiamo avendo troppi alti e bassi" ha spiegato Maurizio Sarri al termine della partita, intervistato da Sky Sport.

"Ogni tanto questa squadra mi lascia perplesso"

"Abbiamo fatto fatica a dare copertura, loro hanno saputo farci uscire fuori e sono passati troppi palloni. Dobbiamo cercare di avere un’applicazione costante dal punto di vista mentale durante la partita" ha proseguito l’allenatore della Juventus. Che poi ha osservato l’errore commesso quando era sopra nel punteggio: "A tratti questa squadra dà la sensazione di avere potenziale elevato, in altri lascia perplessi in questi momenti di passività. Sta tutto nel diventare più ordinati ed equilibrati, mantenendo le qualità che abbiamo e non è semplice. Sul 2-0 dovevamo palleggiare e tenere gli avversari nella loro metà campo. Noi invece cercavamo di andare subito in porta, ma così le squadre si spaccano e si aprono gli spazi".