La Roma vuole blindare Lorenzo Pellegrini

I giallorossi sono intenzionati a prolungare il contratto di Lorenzo Pellegrini. Il contratto del 24enne scade nel 2022, ma contiene una clausola da 30 milioni. Al momento, però, eventuali offerte da parte delle big europee non sarebbero prese in considerazione proprio perché la Roma ha comunicato al centrocampista l'intenzione di puntare forte su di lui per il futuro. Per definire il tutto, si dovrebbe attendere con ogni probabilità la possibilità che ci siano i tempi tecnici per poter discutere con calma del rinnovo: ovvero, a fine stagione. I DETTAGLI