Stangata del Giudice Sportivo per Ivan Juric : l'allenatore del Verona è stato squalificato per un turno e si è visto comminare una multa da 15mila euro dopo l'espulsione dell'Olimpico contro la Roma. Juric era stato allontanato dalla panchina all'8' del primo tempo della gara contro la Roma per aver "al momento del provvedimento di ammonizione rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose nonché esclamato frasi offensive nei confronti della terna arbitrale".

9 i giocatori squalificati per la 34^ giornata

Tra i calciatori sono 9 gli squalificati per il prossimo turno. Non ci sarà Federico Bernardeschi nella Juventus che ospiterà la Lazio lunedì 20 luglio nella sfida valida per la 34^ giornata di Serie A. Il numero 33 bianconero ha incassato sul campo del Sassuolo la quinta ammonizione stagionale ed è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Ben tre stop nel Sassuolo, che a Cagliari dovrà fare a meno di Domenico Berardi, ammonito e arrivato contro la Juventus al quinto giallo dell'anno, di Mehdbi Bourabia e di Francesco Magnanelli, anche loro a quota cinque ammonizioni in campionato. Squalificati per la quinta ammonizione stagionale anche Giovanni Di Lorenzo del Napoli, Matteo Darmian e Alberto Grassi del Parma, Artur Ionita del Cagliari e Stefano Okaka dell'Udinese. Va in diffida Leonardo Bonucci: il difensore della Juventus è stato ammonito dalla panchina per un battibecco con Peluso ed è arrivato al nono giallo dell'anno. Diffidati anche Kyriakopoulos (Sassuolo), Stryger Larsen (Udinese) e Gabriel (Lecce).