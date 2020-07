Calciomercato, tutte le trattative in tempo reale

Milan, Pioli: “Chi pensa al futuro non si gode il presente”

Un’altra vittoria per il Milan di Pioli, nel post partita ai microfoni di Sky Sport l’allenatore ha avuto modo di parlare anche del futuro della squadra e di alcuni giocatori in particolare: “Sul rinnovo di Donnarumma non posso avere certezze - ha detto - ma lo vedo molto contento di essere qui al Milan. Ibra sa che la squadra è in crescita, quando è in campo diventa un leone. Ora siamo tutti consapevoli delle nostre qualità, io voglio godermi il presente e questa squadra. Chi pensa al passato e al futuro non si gode il presente”. LEGGI QUI LE PAROLE DI MASSARA SU IBRA E DONNARUMMA