Il capitano granata trascina i suoi alla vittoria, andando a segno per la settima partita consecutiva: non era mai successo a un giocatore del Toro nell'era dei tre punti. A un solo gol dal record assoluto di Ossola, Belotti non vuole sentir parlare di salvezza raggiunta: "Finchè non c'è la matematica, non è fatta"

I numeri da record di Andrea Belotti

Il capitano del Torino ha segnato contro il Genoa il sedicesimo gol del suo campionato, andando in rete per la settima partita consecutiva. E' la prima volta che accade a un giocatore del Toro nell'epoca dei tre punti. Apputamento alla sfida di domenica alle 19.30 sul campo della Fiorentina per provare ad eguagliare il record assoluto di 8 gare a segno consecutivamente di Franco Ossola, un primato che resiste dalla stagione 1947-48. Un accostamento con il Grande Torino che non può che inorgoglire il Gallo: "E' un onore per me essere con questi grandi campioni, con questi eroi. Devo continuare perchè i miei gol siano importanti per il Torino". Belotti ha raggiunto anche quota 5 reti da fuori area in Serie A, tutte realizzate allo Stadio Olimpico. Numeri che stanno trascinando la formazione di Moreno Longo verso la salvezza, anche se il capitano granata non vuol sentir parlare di obiettivo raggiunto: "Finchè non c'è la matematica non è fatta, pensiamo partita per partita". Non è ancora finita, è vero, ma con un Belotti così, i tifosi del Torino possono dormire sonni tranquilli.