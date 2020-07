Zaniolo, dopo il chiarimento sfida da ex all'Inter

Dall'arrivo di Zaniolo nell'operazione Nainggolan , agli Intrecci di mercato datati un anno fa. A partire da Antonio Conte , la prima scelta per la panchina della Roma , incontrato da Totti e dal CEO Guido Fienga, prima di dire sì all' Inter . Una supersfida Roma-Inter , esclusiva SkySport domenica alle 21.45 , che arriva in piena ripartenza per Fonseca : con 7 gol fatti e solo due subiti nelle ultime tre vittorie di fila.

Inter, che per Zaniolo significa tanti gol nella Primavera e poi nulla più. Oggi è a Roma che ha affidato il suo futuro. Tra l'assoluta centralità nel progetto tecnico di Fonseca e qualche diverbio in campo per un pallone perso con il risultato ancora in bilico. Rimproveri di alcuni compagni e dello stesso allenatore, il tutto catalogabile in un percorso di crescita con il chiarimento arrivato il giorno dopo. Serve anche questo nell'anatomia di un potenziale campione. Eliminare qualche peccato di gioventù e avere sempre l'atteggiamento giusto. Correre per andare a segnare, ma anche per aiutare gli altri. Elementi fondamentali per l'ultimo salto di qualità. Progressi preziosi da incastonare in un diamante purissimo.