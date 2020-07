Al termine della partita vinta per 2-1 contro il Verona, il difensore della Roma ha pesantemente ripreso il trequartista per non aver rincorso a sufficienza gli avversari. Un atteggiamento che non è piaciuto nemmeno all'allenatore giallorosso: "Ha ragione Mancini, Zaniolo ha sbagliato l'atteggiamento. Qui tutti devono aiutare la squadra. Bene la vittoria, contro questo Verona non era faicle" ROMA-VERONA 2-1: GOL E HIGHLIGHTS

La nuova Roma dalla difesa a 3 continua a vincere e supera anche l’ostacolo Verona, tornando a +4 sulla premiata ditta Napoli-Milan, più che mai motivata a strappare ai giallorossi quel quinto posto che significa qualificazione in Europa League senza passare dai preliminari. Ma a tenere banco nel post partita dell’Olimpico è soprattutto quanto successo subito dopo il fischio finale di Maresca, quando Mancini ha ripreso a gran voce e senza fare troppi complimenti Zaniolo, a detta del difensore colpevole di non aver rincorso a sufficienza i giocatori avversari nel finale della partita. Un rimprovero sentito da tutti allo stadio, compreso Fonseca, che a fine partita ha dato ragione al suo numero 23: “Mancini ha sempre un grande atteggiamento e in questo caso ha ragione: Zaniolo può e deve fare di più per aiutare la squadra e non l'ha fatto. Deve capire che quando entra deve innanzitutto lavorare per la squadra e oggi non mi è piaciuto perché non l’ha fatto. Qui tutti devono lavorare per la squadra, non sono soddisfatto del suo atteggiamento”.