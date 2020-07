Nella Roma, dunque, Fonseca conferma la difesa a tre vista nelle ultime due uscite (vittoria per 2-1 sul Parma e per 3-0 sul campo del Brescia): la novità, però è la presenza di Kolarov nella posizione di centrale di sinistra. A centrocampo, al posto del serbo, ci sarà invece Spinazzola. In avanti tornano Dzeko e Mkhitaryan​, partiti in panchina contro il Brescia