"ACF Fiorentina comunica che l’allenatore della Primavera per la stagione 2020/21 sarà Alberto Aquilani ": così il club viola ha annunciato di aver affidato un nuovo incarico all'ex centrocampista. Il classe 1984 ha iniziato da un anno circa la sua nuova carriera in panchina, dividendosi tra il settore giovanile e il ruolo di collaboratore di Beppe Iachini. La Fiorentina , squadra in cui tra l'altro Aquilani ha giocato tra il 2012 e il 2015, ha deciso di affidargli il ruolo di allenatore della Primavera a partire dalla stagione 2020/2021. L'accordo era già stato trovato nelle settimane precedenti, ora c'è anche l'ufficialità. Sarà Aquilani l'erede di Bigica sulla panchina della Primavera viola.

Il percorso di Aquilani in panchina

In campo è cresciuto nella Roma, facendo tutta la trafila delle giovanili e poi giocando in prima squadra fino al 2009. Poi un lungo girovagare tra Liverpool, Juventus, Milan, Fiorentina, Sporting CP, Pescara, Sassuolo e Las Palmas. Dopo l'ultima stagione in Spagna, Aquilani ha iniziato la sua carriera da allenatore alla Fiorentina allenando l'under 18 viola nella prima parte della stagione sportiva 2019/2020. Dopo il cambio sulla panchina della prima squadra, è entrato a far parte dello staff di Iachini come collaboratore tecnico. Ora una nuova esperienza, come allenatore della Primavera della Fiorentina.