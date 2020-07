Giornata di relax per Matthijs De Ligt , che ha trascorso il giorno di riposo ad Alba, in provincia di Cuneo. Ovviamente insieme con la sua fidanzata, Annakee Molenaar , che lo ha seguito fin dall'inizio in Italia e sta studiando la lingua da grande appassionata del nostro Paese. E a giudicare dal botta e risposta social con un tifoso bianconero sembra proprio che la modella olandese stia facendo progressi.

Da qualche giorno si rincorrono voci sulla spalla dolorante di De Ligt. Un problema frequente che potrebbe costringere l'ex Ajax a sottoporsi a un'operazione al termine della stagione. Ecco allora che un fan juventino un po' troppo premuroso ha commentato su Instagram una foto che ritrare la coppia in un momento di tenerezza, con sullo sfondo le colline piemontesi. "Fai piano che gli esce la spalla...", la richiesta. Pronta la replica dei Annekee Molenaar. "La spalla di Matthijs è in buone mani, stai tranquillo". Insomma, spalla ballerina o meno, De Ligt è pronto per il finale di stagione tra Serie A e Champions League. Con un'infermiera in più pronta a prendersi cura della sua spalla dolorante.