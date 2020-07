Serie A, gli squalificati per la 34^ giornata

La 33^ giornata si è conclusa ed è già tempo di concentrarsi sul prossimo turno di campionato. In attesa di riprendere con la 34^ giornata a partire da sabato, le 20 società di Serie A fanno i conti con le decisioni del Giudice Sportivo, che ha fermato 10 giocatori in vista del prossimo turno di campionato. A loro va aggiunto Patric, squalificato per quattro turni dopo il morso a Giulio Donati in occasione di Lecce-Lazio, che dovrà però stare fermo per una sola altra giornata e non due come previsto inizialmente, visto il parziale accoglimento del ricorso presentato dal club biancoceleste.