Verona-Atalanta, le probabili formazioni

Juric contro Gasperini, l'allievo che sfida il maestro. Verona e Atalanta, la rivelazione del campionato contro quella che è ormai una conferma che, però, riesce a stupire sempre. Se i nerazzurri continuano la caccia al secondo posto in attesa della Champions, i gialloblù vogliono tornare alla vittoria che manca da quattro gare (sconfitte con Brescia e Roma, pareggi con Inter e Fiorentina dopo il successo sul Parma del primo luglio). Non sarà facile, perché l'Atalanta ha vinto le tre partite di Serie A con Gasperini in panchina contro il Verona, segnando ben 11 gol nel periodo. Occhio però al fattore casa, dove il Verona ha vinto cinque delle sette sfide giocate nel 2020 (anche se i nerazzurri sono l'unica squadra imbattuta in trasferta nell'anno solare). In caso di gol, l’Atalanta stabilirebbe un suo nuovo record di gare consecutive in cui è andata a segno nel corso di una singola stagione di Serie A (attualmente è a 21, come nel 1955/56).