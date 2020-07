La sfida tanto attesa è finalmente arrivata: lunedì alle ore 21.45, sarà il momento di Juventus-Lazio. Quello che doveva essere un vero e proprio spareggio Scudetto, si è trasformato però in qualcosa di diverso, complici anche i punti persi dai biancocelesti nelle ultime settimane. Rimane comunque una gara di grande importanza, ma che Simone Inzaghi, come spiegato nella conferenza stampa pre gara, immaginava diversamente: "Pensavamo di essere più vicini a questo punto. Abbiamo avuto delle problematiche, ma dobbiamo andare avanti. Ci manca ancora qualcosa per raggiungere la qualificazione in Champions League, un obiettivo che è lì a portata di mano e che manca da 13 anni. Mi ero immaginato una sfida diversa, ma andremo a fare una grandissima gara senza alibi e senza pensare agli assenti". Infortuni che continuano a mettere in difficoltà la formazione biancoceleste, con Inzaghi che conferma due assenze importanti per il big match dell'Allianz Stadium: "Luis Alberto non ci sarà: ha provato questa mattina, ma dopo tre giorni di riposo ha accusato ancora dolore. Stesso discorso per Jony, che andrà ad aggiungersi altri assenti importanti come Radu, Marusic, Leiva, Correa e Patric".