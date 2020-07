La società biancoceleste vuole ampliare la rosa di Inzaghi in vista della prossima Champions League e punta l'attaccante spagnolo, in prestito al Levante nella stagione in corso. Si lavora per un trasferimento a titolo definitivo

La Lazio, impegnata nel concludere al meglio questo campionato che l'ha vista per larghi tratti in lotta per lo Scudetto, comincia a pensare alla squadra del futuro. La squadra biancoceleste è ormai vicinissima alla qualificazione alla prossima Champions League e con tutta probabilità giocherà la massima competizione europea per club. L'intenzione della dirigenza è dunque quella di ampliare la rosa a disposizione di Inzaghi e a questo proposito sono state richieste informazioni al Real Madrid per Borja Mayoral. L'attaccante classe '97 sta concludendo la propria stagione in prestito al Levante (8 gol e 2 assist in 33 partite nella Liga) e a fine campionato tornerà a vestire la maglia dei Blancos.