Roma-Inter, le probabili formazioni

All'Olimpico si chiude la domenica di Serie A (ma non la 34^ giornata, che si completerà col Monday Night Juve-Lazio). Fonseca torna ad avere a disposizione Smalling ma si riserva di valutarne l'impiego da titolare fino all'ultimo momento. Conte ritrova Barella e Lukaku. Diretta Sky Sport Uno, calcio d'inizio alle 21.45 LE PROBABILI FORMAZIONI, I "CAMPETTI"

Sfida di alta classifica all'Olimpico. Per continuare a mettere pressione alla Juve, all'Inter servirà vincere a Roma: tornano tra i convocati Lukaku e Barella, che ha saltato Sassuolo, Bologna e Verona. Anche il belga è recuperato e ora Conte può scegliere tra lui, Lukaku e Sanchez. Passando ai padroni di casa, che occupano il quinto posto in classifica e sono reduci da tre successi di fila, Fonseca ritrova una pedina importante in difesa. Roma-Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno domenica 19 luglio, calcio d'inizio alle 21.45.

Roma, Fonseca ritrova Smalling ma perde Zaniolo approfondimento Fonseca: "Siamo sereni. Zaniolo? Nessun problema" Un risentimento al polpaccio impedirà all'ex della Primavera nerazzurra di affrontare l'Inter. Fonseca torna ad avere a disposizione Smalling, il cui impiego dal 1' dipenderà però dalle valutazioni che l'allenatore della Roma farà a ridosso della partita. Al momento è più probabile che nella difesa a tre a protezione di Pau Lopez ci saranno Mancini, Ibanez e Kolarov. Zappacosta e Spinazzola in pole per occupare le corsie esterne a centrocampo, con in mezzo Cristante e Veretout. A supporto dell'unica punta, Edin Dzeko, ci saranno Mkhitaryan e Pellegrini. Cartucce da giocarsi a partita in corso, in fase offensiva, saranno Perotti e Perez. ROMA (3-4-2-1) Probabile formazione: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Zappacosta, Cristante, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.