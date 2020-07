Una Roma ritrovata, difesa a tre e tante soluzioni in attacco che hanno portato ai giallorossi tre vittorie consecutive: l'aritmetica dice che la Champions League è ancora possibile, ma il prossimo ostacolo è l'Inter: "Stiamo bene e andiamo avanti con il nostro sistema di gioco", ha dichiarato Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia. "Il quarto posto è molto difficile, dobbiamo essere onesti. Ma pensiamo solo alla partita contro i nerazzurri: una grande squadra allenata da un grande allenatore, li conosco bene e non abbasseremo il nostro baricentro. Se Lukaku gioca o meno per noi non cambia nulla". A minacciare l'armonia ritrovata in casa giallorossa c'è la delicata situazione con Nicolò Zaniolo, ripreso da allenatore e compagni dopo la vittoria sul Verona. "Io sono molto diretto", fa chiarezza Fonseca. "Se qualcosa non mi piace lo dico. Ma parliamo di circostanze normali nel calcio. Ho riparlato con Nicolò: non c'è nessun problema tra me, lui e i colleghi. Zaniolo è stato infortunato a lungo, ora sta bene ed è un giocatore molto importante per questa squadra. Abbiamo fiducia in lui. E che nella Roma ci sia un clima pesante è solo una sensazione di chi vive all'esterno", taglia corto l'allenatore. "Qui non c'è nessun problema. Si lavora bene tutti insieme e sereni".