Fonseca affronta i nerazzurri schierando Bruno Peres e Diawara dal 1'. Conte risponde con Barella dal 1' e Brozovic trequartista a supporto di Sanchez e Lautaro. Panchina per Lukaku. Nei primi minuti di gioco grande occasione per Mancini, che non inquadra la porta dopo aver staccato bene su corner. Diretta Sky Sport Uno