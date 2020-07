Juventus-Lazio, le chiavi tattiche della sfida

Le squadre di Sarri e Inzaghi si affrontano nel loro momento peggiore da inizio stagione nell'ultima partita che può ancora riaprire il campionato. Juventus-Lazio verrà trasmessa alle 21:45 su Sky Sport Serie A, canale 202 del telecomando JUVE-LAZIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

La distanza di otto punti che si è venuta a creare nelle ultime giornate tra Juventus e Lazio ha tolto alla partita di stasera la patina di sfida scudetto che le avremmo sicuramente dato fino a pochi giorni fa. Le sconfitte accumulate dalla ripresa del campionato hanno invece allontanato la Lazio dal primo posto, tanto che Simone Inzaghi, forse anche per non caricare di troppe aspettative la partita con la Juve, ha abbassato il tiro dichiarando che nelle prossime giornate si aspetta di trovare i "punti per l’aritmetica qualificazione in Champions". A Udine i biancocelesti hanno interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive (contro Milan, Lecce e Sassuolo), è vero, ma il pareggio per 0-0 le ha fatto definitivamente perdere il secondo posto, anche se per poco, dato che adesso Inter e Atalanta (entrambe fermate sul pareggio nell'ultima giornata) sono rispettivamente tre e due punti sopra. Inzaghi si può consolare sapendo che per la prima volta dalla ripresa del campionato la Lazio non ha subito gol, ma rivedendo quella partita non si può fare a meno di notare che i biancocelesti hanno comunque concesso un paio di contropiedi pericolosi e hanno rischiato di essere beffati proprio all’ultimo secondo, quando il tiro da fuori di de Paul ha colpito il palo. Contro una squadra chiusa come l’Udinese, che ha aspettato nella sua metà campo e non si faceva trovare scoperta nemmeno in transizione, i biancocelesti non hanno avuto modo di attaccare come preferiscono, con azioni veloci e in verticale di pochi passaggi. Oltre a un paio di situazioni promettenti costruite nel primo tempo, hanno creato poco, a conferma di un periodo piuttosto negativo per quanto riguarda la produzione offensiva. I problemi a manovrare si sono anche riflessi sulla stabilità delle transizioni difensive, e alcune palle perse avrebbero potuto rendere ancora più difficile la partita. In ogni caso, contro una squadra che si era difesa abbassando molto il baricentro e stringendo le linee, era stato fondamentale per far risalire il pallone soprattutto Luis Alberto, il secondo giocatore per numero di tocchi e passaggi tentati dopo Acerbi. La Lazio iniziava l’azione dal suo lato, liberando la ricezione della mezzala spagnola con il movimento in avanti di Radu, ma poi non riusciva a dargli sufficienti linee di passaggio per permettergli di trasmettere il pallone sulla trequarti. In questo senso, l'assenza dello Spagnolo, bloccato da un problema fisico come ha confermato Simone Inzaghi in conferenza stampa, sarà per i biancocelesti ancora più pesante.

In questo caso Luis Alberto si abbassa di fianco ad Acerbi a iniziare l’azione, mentre Radu sale a sinistra.

Con il suo schieramento prudente, però, l’Udinese rendeva molto difficile raggiungere Immobile e Caicedo, mentre a sinistra Jony non è quasi mai intervenuto sul possesso muovendosi quasi esclusivamente in profondità. Nemmeno Lukaku, entrato nel secondo tempo, è stato più incisivo. Così la Lazio riusciva ad avanzare solo cambiando il gioco su Lazzari, il riferimento offensivo più affidabile, con la sua posizione alta e in ampiezza sulla fascia destra. Ovviamente contro una squadra che cercherà di dominare il possesso come la Juve, la Lazio non dovrebbe avere di questi problemi e potrà tornare ad attaccare in transizione. Questo significa che avrà più spazi per risalire il campo con ordine in velocità, se riuscirà a giocare alle spalle delle linee di pressione bianconere in modo pulito, attirandole in avanti con la circolazione bassa. A questo proposito c'è da dire che la qualità del pressing della Juve contro il Sassuolo è stata altalenante, come le è capitato spesso durante la stagione. Il particolare sistema organizzato per pressare la squadra di De Zerbi, che aveva schierato i suoi col 4-2-3-1, ha funzionato solo nei primi minuti. Bentancur si alzava da solo in pressione sui due mediani, a centrocampo restavano in tre a protezione del centro, pronti a scalare lateralmente quando il Sassuolo girava la palla sulle fasce. La Juve è andata presto in vantaggio di due gol, e forse anche per questo è calata di intensità col passare dei minuti. Quando i bianconeri sono diventati più passivi, però, il Sassuolo, partendo dalla superiorità numerica concessa ai suoi mediani, è riuscito a risalire con qualità il campo attirando le linee di pressione bianconere e trovando l’uomo libero alle spalle.

Dopo i cambi il centrocampista chiamato a uscire sui mediani del Sassuolo era Ramsey. Locatelli però riceve da Marlon e trova facilmente Bourabia libero al suo fianco.