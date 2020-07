Con i quattro calciatori fermati dal giudice sportivo dopo le partite di domenica 19 luglio sono nove gli squalificati per la 35^ giornata. Tra gli allenatori ammonizione con diffida per Liverani, tra i dirigenti squalifica per Meluso e ammenda per Lele Oriali

Domenica ricca in Serie A, con sei partite disputate tra pomeriggio e sera. Il Giudice Sportivo ha pubblicato il consueto comunicato con gli squalificati per la 35^ giornata, che vanno ad aggiungersi ai cinque calciatori già fermati in relazione alle gare del sabato. Nessun giocatore è stato espulso, ma dovranno osservare un turno di stop i diffidati che sono stati ammoniti. Questi sono Sasa Lukic del Torino, Arkadiusz Milik del Napoli, Jacopo Petriccione del Lecce e Nicolas Spalek del Brescia. Entrano invece in diffida Nicolò Barella dell'Inter e Lukas Lerager del Genoa.