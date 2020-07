Squalificati, le decisioni del Giudice Sportivo

5 giocatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo: Carboni (Cagliari) paga l'espulsione contro il Sassuolo, mentre Amrabat, Hateboer, Dijks e Ferrari vengono squalificati dopo essere andati in diffida e per la seguente ammonizione

Il Giudice Sportivo ha emesso i suoi verdetti, riguardanti le prime 3 gare disputate nel corso della 34^ giornata di Serie A. Un solo giocatore è stato espulso, ma sono in totale 5 i giocatori ad essere fermati per un turno in vista della prossima giornata, in virtù di 4 ammonizioni comminate a calciatori che hanno cominciato le rispettive partite in situazione di diffida. Di seguito l'elenco completo dei giocatori che dovranno saltare la 35^ giornata di Serie A.