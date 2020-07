L'allenatore nerazzurro dopo la lite con Mihajlovic e la seguente espulsione: "Non ne voglio parlare, dico solo che non ero io a dover lasciare il campo". E sulla partita: "Vittoria assolutamente meritata. PSG? Davanti a noi abbiamo tre strade..." LITE FURIOSA MIHAJLOVIC-GASPERINI. VIDEO

L'Atalanta vince ancora, batte 1-0 il Bologna e sale momentaneamente al secondo posto della classifica. 17esimo risultato utile consecutivo tra campionato e Champions per una squadra che non perde ormai da gennaio. Un successo che però Gian Piero Gasperini non si è potuto godere fino in fondo, vista l'espulsione subita dopo una forte lite in panchina con Sinisa Mihajlovic. L'allenatore nerazzurro, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato così l'episodio: "Non ne voglio parlare, dico solo che l'Atalanta è una squadra sempre corretta. Non ero io a dover andare fuori, ma non aggiungo altro e parliamo della partita...".

"Panchina non lunghissima, ma di grande qualità" vedi anche Atalanta-Bologna 1-0, gol e highlights Partita che ha visto la formazione atalantina andare in difficoltà nella prima fase, per poi venire fuori alla distanza, come ha riconosciuto lo stesso Gasperini: "Il Bologna ha giocato molto bene la prima mezz'ora e come spesso ci accade partiamo a rallentatore. Piano piano siamo venuti fuori e alla fine abbiamo vinto in modo assolutamente meritato. Muriel ancora decisivo a gara in corso? Non abbiamo una panchina lunghissima, però di indubbia qualità. Per me non esistono titolari e riserve, ho diversi giocatori affidabili in qualunque momento della partita".