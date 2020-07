Pure Michelangelo aveva 33 anni quando gli fu commissionata la Cappella Sistina e anche lui firmò un "quadriennale" (già, per Papa Giulio II). Ma più che l'età - che nel 1508 sarebbe stato quantomeno plausibile - all'artista aretino i detrattori (Bramante su tutti) rinfacciavano la sua poca - presunta - dimestichezza con la tecnica dell'affresco: è uno scultore - dicevano - non un pittore. Bravo, per carità... ma non all'altezza di un'opera così imponente! Per questa ragione - al netto dell'ingaggio da top-painter - Buonarroti accettò il trasferimento nel "team" del Vaticano: spinto dalla sua maledettissima ambizione. Per quella smania, incontenibile, di andare oltre i propri limiti. Il tormento e l'estasi della sua creazione, portata a compimento nel 1512, a tempo di record. Poi... cinque secoli più tardi, come il sospetto di una "reincarnazione": il 10 luglio del 2018, Cristiano (nomen omen) sbarca a Torino 33enne e gli accostamenti con talune biografie delle sacre scritture si sprecano. Nei bar, sulle spiagge, sui social, i tifosi juventini lo acclamano - legittimamente - come il nuovo Messia; con i più scettici (e quanti l'avrebbero desiderato nella loro squadra del cuore...) pronti a "crocifiggerlo", senza pietà: è vecchio! "Perché qui, caro il nostro CR7, le difese non sono mica come in Spagna, dove fai 30-40 gol a stagione con una gamba sola...". E in effetti... nel suo primo anno di Serie A il portoghese si ferma a 21 (in 31 partite) che servono sì alla Juve per vincere il titulo di campione d'Italia, ma riportano d'attualità la storiella del pre-pensionamento e di un contratto troppo lungo e oneroso. Finché una sera (ieri), a due anni esatti dal suo acquisto ce lo ritroviamo in testa alla classifica dei marcatori - insieme a Ciro Immobile - con 30 reti su 30 gare (compresi 12 rigori, certo). Un dato che costringe gli oracoli a rivedere le loro previsioni, se è vero che, grazie alla doppietta nel 2-1 alla Lazio:



1) CR7 diventa il giocatore che ha segnato il 50° gol in Serie A con il minor numero di presenze (61) tra chi ha debuttato nell'era dei 3 punti a vittoria (dal 1994-95). Meglio di Sheva, del Ronaldo interista, Milito e Trezeguet, tutti (molto) più giovani del portoghese;



2) Cristiano è il primo calciatore di sempre a siglare almeno 50 reti in Serie A, Liga e Premier League;

3) Per l'ottava volta realizza almeno 30 gol stagionali nei cinque maggiori campionati europei;

4) È il terzo nella storia della Juventus a fare 30 reti in una stagione di Serie A dopo Felice Borel (31 nel 1933-34) e John Hansen (30 nel 1951-52).