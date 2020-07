Il macedone ha parlato in esclusiva a Sky in vista del derby con la Samp, mai battuta in campo da quando veste la maglia del Genoa: "E' un mio tabù, spero che questa sia la volta buona. Loro favoriti, ma questa è una partita a parte" SERIE A, NUMERI E STATISTICHE DELLA 35^GIORNATA

La vittoria sul Lecce ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo a Goran Pandev e a tutto il Genoa. La salvezza adesso appare più vicina, perché la squadra di Liverani è distante quattro punti: "Ho segnato 9 gol, ma per me sinceramente non sono importanti. Arrivare in doppia cifra e salvarsi quello sì, sarebbe veramente un sogno", queste le parole dell'attaccante macedone in esclusiva a Sky Sport. Il tutto a 24 ore dal derby con la Samp in un Marassi che, per forza di cose, sarà vuoto: "Ho 36 anni (37 il 27 luglio), la maturità ce l’ho ma in questo derby serve altro - ha continuato - ci restano 4 partite importanti e quella con la Samp è solo la prima. Sicuramente siamo pronti, sappiamo cosa ci aspetta. E non vediamo l’ora di scendere in campo".