Gabbiadini: "Genoa a rischio B? Non è uno stimolo"

L'attaccante blucerchiato ha presentato il derby su Sky Sport: "Spero di essere decisivo come già mi è riuscito. Senza tifosi sarà strano, ma resta una goduria. Non guardo la classifica, a noi dice bene e a loro meno ma andiamo in campo per fare la nostra partita a prescindere da tutto"

I suoi gol hanno contribuito alla salvezza della Sampdoria, ma la prossima tappa del percorso dei blucerchiati è la più speciale. Mercoledì sera ci sarà il derby di Genova, un appuntamento che i rossoblù non potranno sbagliare. A presentare la sfida, intervistato da Sky Sport, ci ha pensato Manolo Gabbiadini: "Sarà diverso perché in genere è qualcosa di spettacolare, che si gioca anche prima della partita, già dal riscaldamento quando le squadre entrano in campo. Quindi giocarlo a porte chiuse sarà molto triste però dobbiamo rendere felici i tifosi anche da casa quindi ce la metteremo tutta per fare un grande risultato". L’attaccante è andato a segno due volte in due stracittadine diverse: "Non è mai abbastanza quindi penso sempre al prossimo: bisogna far bene e portare a casa i tre punti che sono importanti per noi e per i tifosi. Il primo fu anche un po' fortunato perché volevo tirare la punizione sul secondo palo. Mihajlovic mi diceva di tirare sempre così. L'anno scorso invece non stavo benissimo ed entrai a gara in corso, ero un po' arrabbiato e volevo dare il mio contributo, poi alla fine sono entrato e ho fatto gol, sono stato contento".