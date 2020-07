Massara, ds Milan: "Siamo completamente operativi, in questo periodo le partite assorbono le energie della società. Per ora il mercato può attendere, bisognava solo risolvere le questioni che erano in bilico riscattando due giocatori. Rebic? E' meno pressante perché abbiamo il prestito per la prossima stagione. Abbiamo altre urgenze come ad esempio il contratto di Donnarumma"