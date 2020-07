Il Milan conferma Pioli e "molla" Rangnick, come confermato da Marc Kosicke, consulente dell'allenatore tedesco, alla Bild : "Non è il momento giusto per dare slancio alla collaborazione. È stato deciso congiuntamente che l'allenatore non ricoprirà nessun ruolo in rossonero" PIOLI RINNOVA: "SONO FELICE" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Sono stati vicinissimi per mesi, ma adesso Ralf Rangnick e il Milan si sono allontanati in maniera definitiva. A dare la notizia prima di tutti è stato il quotidiano tedesco Kicker, spiegando come l'allenatore tedesco fosse vicino al rinnovo di contratto con la RedBull e che quindi non avrebbe ricoperto alcun ruolo nel Milan del futuro. Sempre secondo Kicker, le motivazioni di questo dietrofront sarebbero da individuare negli ottimi risultati ottenuti recentemente da Stefano Pioli, che avrebbero spinto la dirigenza rossonera a dargli in fiducia anche in vista della prossima stagione. Indiscrezione confermata. Il Milan, al termine della partita con il Sassuolo, ha annunciato la conferma di Pioli con rinnovo biennale fino al 2022.