Serie A, le migliori giocate della settimana

La settimana che si è appena conclusa con Juventus-Lazio ha cristallizzato forse definitivamente le gerarchie del campionato, non solo con la vittoria decisiva della squadra di Sarri, ma anche con quella del Genoa sul Lecce in chiave salvezza e con l'incredibile stato di forma della Sampdoria di Ranieri, che può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La stagione 2019/20, a quattro giornate dal termine, si è confermata come una delle stagioni in cui si è segnato di più della storia, e se è vero che il mini-torneo estivo può aver inciso sugli equilibri difensivi delle squadre, è anche vero che continuiamo ad assistere a partite molto ricche e piacevoli. Questa è la nostra selezione delle migliori giocate che abbiamo visto questa settimana, tra veli da illusionista, grandi azioni collettive e interventi miracolosi in porta.

Contro il Sassuolo, Szczesny è stato autore di 7 parate, quante non ne faceva un portiere della Juventus da oltre sei anni. Pur prendendo tre gol, il portiere polacco è stato per distacco il migliore della sua squadra e la sua prestazione ha regalato un punto importantissimo nella corsa Scudetto. In una stagione con poche certezze, Szczesny sta dimostrando il suo valore con prestazioni sempre puntuali, mettendo a tacere anche chi non lo riteneva in grado di fare il portiere della Juventus. Negli ultimi anni è migliorato molto con i piedi e nelle uscite, mentre tra i pali è sempre stato un portiere di altissimo livello come dimostrato al Mapei Stadium.

La parata che esegue sul tiro di Muldur è semplicemente eccezionale. Szczęsny viene perso in controtempo dalla deviazione di Alex Sandro, che mette volontariamente la gamba sulla traiettoria con un tocco inaspettato che storicamente lascia inermi i portieri. Pur avendo tutto il peso del corpo spostato a sinistra il polacco riesce a cambiare l’inerzia del movimento e buttarsi sulla sua destra con la mano aperta per andare a togliere dall’angolo destro il pallone. A vederlo Szczesny non sembra un “gatto” - uno di quei portieri super agili in grado di muoversi come una pallina del flipper - ma tra i pali sopperisce con un’ottima tecnica. Qui riesce nel miracolo perché la postura del corpo - nonostante il tiro di Muldur senza deviazione non sarebbe stato un pericolo - è perfetta: Szczesny tiene le gambe basse e larghe, le braccia aperte e l’occhio attento.



L’azione del Sassuolo