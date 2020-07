La lite con Mihajlovic al 35' di Atalanta-Bologna costa la partita di San Siro all'allenatore nerazzurro, che non potrà sedersi in panchina per la sfida di venerdì contro il Milan VIDEO. MIHAJLOVIC-GASP, LITE FURIOSA

La lite con Mihajlovic impedirà a Gasperini di sedersi sulla panchina di San Siro per la sfida fra la sua Atalanta e il Milan, in programma venerdì alle ore 21:45. L'allenatore, espulso dall'arbitro La Penna in seguito al diverbio con il collega, è stato fermato per una giornata: "Per avere, al 35° del primo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, contestato con veemenza la decisione del Direttore di gara”. Questa la decisione, con tanto di motivazione, presa dal Giudice Sportivo. L'Atalanta, che dopo il lockdown non ha mai perso proprio come il Milan, sarà dunque costretta a fare a meno del suo allenatore, che seguirà la gara seduto in tribuna.