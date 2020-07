Lesione al polpaccio per il centrale rossonero, che non rientrerà in campo prima della fine della stagione. Sospiro di sollievo invece per Conti, mentre Kjaer è in dubbio per l'Atalanta. Contro i nerazzurri, almeno in panchina, si potrebbe rivedere Castillejo CONFERMA PIOLI, TUTTA LA DIRIGENZA A MILANELLO

La serata del Mapei non è stata come le altre per il Milan. Altra vittoria (la terza consecutiva, la settima dopo il lockdown), Europa momentaneamente agguantata - in attesa della Roma - e la conferma di Pioli, premiato per quanto di straordinario sta facendo da quando si è seduto sulla panchina rossonera, specialmente nel 2020 (la sua squadra sarebbe terza in classifica). Qualche nota stonata però c'è, perché da Reggio Emilia qualche giocatore è tornato acciaccato. Uno su tutti, Alessio Romagnoli. Il centrale classe 1995, 39 presenze e un gol fin qui, si è visto confermare dalla risonanza magnetica una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro. Il difensore, uscito dopo 32' della sfida con il Sassuolo, ha finito qui la sua stagione.