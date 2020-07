Pioli è stato confermato per meriti, per i risultati che sta ottenendo e per lo stile di gioco dinamico e moderno che la squadra sta mostrando. È la sintesi del discorso fatto questa mattina alla squadra dall'ad del Milan Ivan Gazidis, accompagnato dal presidente Paolo Scaroni, dal dt Paolo Maldini e dal ds Ricky Massara, per spiegare i motivi del rinnovo dell'allenatore. La dirigenza al gran completo ha anche premiato Gianluigi Donnarumma per le 200 presenze in rossonero CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

"Stefano Pioli confermato per risultati e stile di gioco". La firma avverrà a Casa Milan, presso la sede ufficiale: nell'attesa, in mattinata intorno alle 10.30 si sono presentati a Milanello tutti i dirigenti del MIlan, dal presidente Scaroni all'ad Ivan Gazidis al direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara. Una visita, ufficialmente, per premiare Gigio Donnarumma per le 200 presenze in Serie A, con tanto di consegna di una targa. Ma la novità è stata il discorso, prima dell'allenamento, che i dirigenti hanno voluto fare alla squadra per spiegare i motivi che hanno portato alla scelta della conferma di Pioli, che sono motivi meritocratici. L'allenatore rossonero ha meritato un contratto di altri due anni con il Milan.