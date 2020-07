Samp-Genoa, dove vedere il derby e gli orari

Otto punti di differenza, 41 contro 33. Una salvezza già ottenuta e una retrocessione ancora da evitare. Sampdoria-Genoa è pur sempre il derby della Lanterna. E conta anche tanto per la classifica, soprattutto sponda rossoblù. La squadra di Nicola, reduce dal fondamentale successo sul Lecce, è chiamata ora a rompere un tabù, dal momento che ha vinto solo una delle ultime dieci sfide contro i cugini. Con cinque vittorie e due pareggi, infatti, la Sampdoria è imbattuta nelle ultime sette sfide contro il Genoa. L'’ultima striscia di imbattibilità più lunga per i blucerchiati contro i rossoblu risale al 1994. La Sampdoria inoltre ha vinto le ultime due gare casalinghe in campionato senza subire alcun gol, l’ultima volta che ha ottenuto tre successi interni di fila in Serie A risale a gennaio 2019 (con ben tre clean sheet). Quello di Ranieri, poi, è stato un mese di luglio impressionante: cinque vittorie in sei gare, nessuno ha fatto meglio.