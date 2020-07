Calendario Serie A, le partite di oggi

Dopo Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan la 35^giornata di Serie A entra nel vivo con ben sei partite. Si inizia alle 19:30 al Tardini, dove si affronteranno Parma e Napoli. La squadra di casa non vince dall'1-4 al Genoa dello scorso 23 giugno, poi sei sconfitte e un pareggio. Discorso diverso per gli azzurri, che nel post lockdown hanno perso solamente con l'Atalanta. Poi tutti in campo alle 21:45: match inreressante a San Siro, dove l'Inter deve vincere con la Fiorentina per cercare almeno di rinviare la festa scudetto della Juventus, a sua volta impegnata a Udine nella giornata di giovedì. Derby della Lanterna a Marassi fra Samp e Genoa, con i ragazzi di Nicola ancora a caccia di punti per la salvezza. Il Torino, ko in cinque delle ultime sette gare, ospiterà il Verona mentre la Roma farà visita alla già retrocessa Spal. Infine il Lecce cercherà punti preziosi in casa contro il Brescia.

Serie A, le gare di oggi della 34^ giornata