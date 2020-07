Serie A, numeri e statistiche della 35^ giornata

Atalanta-Bologna, martedì 21 ore 19:30

Sono 97 i precedenti tra Atalanta e Bologna in A: per i padroni di casa 34 vittorie, 26 pareggi e 37 sconfitte. I nerazzurri sono una delle tre squadre nei maggiori cinque campionati europei ad avere due giocatori con almeno 17 gol all'attivo in questa stagione (Muriel e Zapata), insieme a Liverpool (Mané e Salah) e Manchester United (Rashford e Martial). Solo due squadre nella storia della Serie A a girone unico hanno avuto una serie di più di 29 partite di fila (quella attuale del Bologna) con gol al passivo: il Novara (30 gare fra aprile 1956 e febbraio 2012) e il Verona (31 incontri fra aprile 1992 e marzo 1997).

Sassuolo-Milan, martedì 21 ore 21:45

Sono 13 le sfide tra Sassuolo e Milan in Serie A: per i neroverdi quattro vittorie, due pareggi e sette sconfitte. I rossoneri sono la vittima preferita in Serie A di Domenico Berardi: per lui otto reti in 11 partite - tuttavia non trova la rete in questa sfida dall’ottobre 2015, restando a secco nelle ultime sei.

Parma-Napoli, mercoledì 22 ore 19:30

Sono 35 i precedenti tra Parma e Napoli nel massimo campionato: per gli emiliani 13 vittorie, sette pareggi e 15 sconfitte. Solo l’Inter (18) ha mandato in gol più giocatori differenti rispetto agli azzurri in questa Serie A (16). Il Parma è andato a segno nelle ultime nove partite di campionato, non arriva ad almeno 10 da aprile 2014 (11 in quel caso).

Inter-Fiorentina, mercoledì 22 ore 21:45

Sono 81 le sfide in casa dell'Inter, con la Fiorentina in trasferta: il bilancio si compone di 48 vittorie interne, 18 pareggi e 15 successi esterni. I 22 punti persi da situazione di vantaggio in questo campionato sono un record negativo nella storia della Serie A per la squadra di Antonio Conte, calcolando sempre i tre punti a vittoria. Dusan Vlahovic ha giocato la sua prima gara di Serie A nel settembre 2018 proprio con l'Inter e ha trovato la rete nella gara d’andata contro i nerazzurri.