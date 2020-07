L'allenatore bianconero presenta la sfida contro l'Udinese di giovedì: "Non conta essere vicini alla scudetto, servono 4 punti per conquistarlo". Sulla convivenza tra Dybala e CR7: "Hanno segnato 51 gol in due, non vedo difficoltà". Fino alla battuta secca sulle critiche ricevute... SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

La vittoria contro la Lazio nel turno precedente, ora la sfida contro l’Udinese di giovedì (ore 19.30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251), quella che – in caso di tre punti e conseguente mancato successo dell’Inter contro la Fiorentina, gara che si giocherà mercoledì – potrebbe garantire alla Juventus la conquista aritmetica dello scudetto. "Traguardo vicino? La parola vicino nel calcio non conta nulla. Sappiamo che ci mancano 4 punti e fare punti è difficile per tutti. Essere vicini a un obbiettivo non contra nulla. Dobbiamo rimanere con la testa sulle singole partite, i punti di conquistano sul campo”, ha esordito in conferenza stampa Maurizio Sarri. L’allenatore della Juve avvisa la sua squadra sulle difficoltà della sfida con l’Udinese: "Affrontiamo una squadra fisica che in questo momento sta bene. Sarà una partita difficile, dovremo essere molto attenti nel preparare al meglio il match".

Sarri e le critiche leggi anche Sarri: "Se resto? Per forza, ho un contratto" "Critiche nei miei confronti? Probabilmente sto sui c... a qualcuno, ma è una cosa che mi interessa relativamente poco. So tutte le difficoltà che dobbiamo affrontare, ho tutti i dati per saperne di più per esprimere un'opinione". Poi il punto su alcuni singoli: "Higuain e Chiellini ieri erano al lavoro con i dottori, Demiral sta maglio e lavoriamo per riportarlo alla piena efficienza fisica. Rugani in certi momenti della stagione avrebbe meritato di giocare di più e a volte è stato criticato troppo. Rabiot è un giocatore con qualità non comuni, dopo grandi cambiamenti sta venendo fuori, ma è un percorso fatto da tanti stranieri in Italia. Ora lo vedo giocare anche con un bel livello di personalità. Pjanic sta bene, nelle ultime gare abbiamo fatto scelte diverse solo per questioni di caratteristiche", ha concluso l’allenatore della Juve.