TikTok è una delle app più scaricate ed è sicuramente il social del momento, esploso soprattutto durante il lockdown. La Juventus, sempre molto attenta alla comunicazione e all'interazione con i tifosi, è sbarcata in questo mondo con il suo nuovo account ufficiale. E il club bianconero lo ha fatto subito alla grande, raccogliendo follower e like a ripetizione già dalle prime ore e lanciando il profilo con una serie di video divertenti e un hashtag, #CIAOJUVE, per creare un'interazione con i tanti appassionati presenti su questo social network. "La nostra missione su TikTok è quella di ispirare creatività e far sorridere, portando una nuova prospettiva del Club, con contenuti divertenti, esclusivi e dietro le quinte", ha scritto la società bianconera in una note ufficiale. Annunciando dunque l'arrivo su questo social network con la possibilità, attraverso le tante funzioni di video-editing presenti, di intensificare i contatti con i tifosi.