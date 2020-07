La trasformazione della Juve

vedi anche

Udinese-Juve 1-1 LIVE: pareggia Nestorovski

In diversi momenti della stagione, è mancato l’apporto offensivo dei centrocampisti. "La squadra ha cambiato diversi sistemi di gioco e per molto tempo abbiamo giocato con un sistema differente come il 4-3-1-2 che non dà molti spazi per gli inserimenti delle mezzali. Da quando siamo ripassati ad un altro modulo si vedono di più in area di rigore andando più vicino al gol" ha spiegato Paratici. Che poi si è soffermato su Douglas Costa: "È un giocatore straordinario, credo che anche a livello mondiale sia uno dei più forti e decisivi. Ha continuità a sprazzi, ha avuto problemi fisici ma Sarri l'ha gestito veramente bene, soprattutto dopo il lockdown: è un calcio diverso. Questo tipo di gestione ce lo fa avere sempre in maniera decisiva".