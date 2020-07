Lazio-Cagliari, dove vedere la partita in tv

All'andata la Lazio vinse con un gol di Caicedo al 98' centrando l'ottavo successo consecutivo. Un girone dopo è tutto diverso, perché lo scudetto è sfumato e la squadra di Inzaghi non vince da cinque gare (4 ko e un pareggio). Insomma, i biancocelesti non sono riusciti a reagire alle difficoltà post lockdown. Le statistiche però sorridono a Immobile e compagni, dato che la Lazio è imbattuta contro il Cagliari in Serie A nelle ultime 11 partite di campionato, grazie a nove vittorie e due pareggi. Inoltre all'Olimpico i numeri parlano chiaro, perché lì i biancocelesti hanno vinto tutti gli ultimi 8 precedenti con i rossoblù. Ma, dopo una serie di 16 partite interne senza sconfitte (12V, 4N), la Lazio ha perso le ultime due gare casalinghe di campionato e non arriva a tre sconfitte di fila dal novembre 2007. E a luglio solo il Cagliari ha segnato meno dei ragazzi di Inzaghi.