Al termine del campionato potrebbe aprirsi una nuova era per il club gialloblù. Infatti la società verrà ceduta, per il 51% delle quote, a una famiglia del Qatar che fa capo a Hisham Al Hamad Al Mana. L'accordo prevede, entro cinque anni, l'acquisizione del 100% delle quote societarie. L'attuale management occuperà ancora i ruoli chiave del club. Previsto l'ingresso di Guido Barilla nel Cda

E' vicina una nuova era per il Parma. A fine campionato il club gialloblù cambierà proprietà. Il 51% delle quote del Parma verrà ceduto a una famiglia del Qatar che fa capo a Hisham Al Hamad Al Mana che sarà molto probabilmente il nuovo presidente. Si tratta di un accordo molto complesso che deve comunque arrivare alla firma. Secondo questo accordo, l’attuale management del Parma rimarrà proprietario del 49% delle quote e manterrà i ruoli chiave all’interno della società proprio per accompagnare la nuova proprietà nel calcio italiano.

Lo sviluppo futuro di questo accordo prevede che entro cinque anni questa famiglia del Qatar acquisirà il 100% delle quote. Non ancora si conoscono le cifre esatte dell'acquisizione ma ci sarà una nuova proprietà straniera nel calcio italiano. Si tratta di una delle famiglie più ricche del Qatar. Quanto agli investimenti per i prossimi cinque anni si parla di una cifra vicina ai 63 milioni di euro. Guido Barilla, che è uno dei sette investitori del Parma che rinacque dopo il fallimento, entrerà per la prima volta nel Cda del club a garanzia della bontà di questo progetto.