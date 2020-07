Tutti di nuovo in campo, con Milan e Atalanta che aprono la 36^giornata. Tre le partite in programma sabato, sei la domenica. Compreso il secondo match point scudetto per la Juventus, impegnata allo Stadium con la Samp

Di nuovo in campo la Serie A per la 36^giornata, che si apre con l'anticipo di venerdì - ore 21-45 - fra Milan e Atalanta. Grande sfida a San Siro fra chi non ha mai perso una partita nel post lockdown. Tre le gare in programma sabato: apre alle 17:15 Brescia-Parma, con la squadra di casa già matematicamente retrocessa in Serie B. Alle 19:30 l'Inter farà visita al Genoa, mentre alle 21:45, il Napoli cercherà al San Paolo contro il Sassuolo il riscatto dopo il ko di Parma. Domenica sarà il momento di sei match, con il Lecce di Liverani che alle 17:15 andrà alla ricerca di preziosi punti salvezza a Bologna. Alle 19:30 all'Olimpico arriva la Fiorentina, chre se la vedrà con la Roma. Stesso orario anche per Verona-Lazio, Spal-Torino e Cagliari-Udinese. Chiude il programma alle 21:45 la sfida fra Juventus e Sampdoria, con i ragazzi di Sarri al secondo match point scudetto dopo quello fallito a Udine.