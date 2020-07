La sconfitta con l'Udinese ha rinviato la festa scudetto della Juventus, che non festeggerà certamente prima di domenica: anche in caso di sconfitta dell'Atalanta con il Milan, infatti, dovrebbe attendere i risultati di Inter e Lazio, impegnate rispettivamente con Genoa e Verona, e aritmeticamente ancora in corsa. In ogni caso, per la Juventus, vittoria aritmetica in caso di successo domenica sulla Sampdoria, ma c'è anche la possibilità che la squadra di Sarri festeggi qualche ora prima, "sul divano"

Sprecato il primo match point scudetto, con la sconfitta con l'Udinese che ha rinviato la festa della Juventus, il nono consecutivo resta comunque vicinissimo per la squadra di Sarri. I bianconeri potrebbero infatti festeggiare domenica sera, ma non prima, a prescindere da ciò che faranno Atalanta e Inter (impegnate venerdì e sabato). Sarà necessario, infatti, attendere anche il risultato della Lazio.



Il successo della Lazio sul Cagliari che ha completato la 35^ giornata tiene infatti aritmeticamente in corsa per lo scudetto anche i biancocelesti; quando restano 3 turni alla fine del campionato, la Juventus è in testa a +6 sull'Atalanta seconda (con anche il vantaggio degli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti), a +7 sull'Inter e a +8 sulla Lazio. Ecco le prime posizioni della classifica, nel dettaglio: Juventus 80, Atalanta 74, Inter 73, Lazio 72.