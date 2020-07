I vertici del Milan incontreranno l’agente del portiere non appena sarà possibile per negoziare un rinnovo di contratto. Frequenti i contatti telefonici per blindare Donnarumma, che andrà in scadenza nel 2021. L'obiettivo della dirigenza è ripartire dagli elementi migliori: Ibra e Rebic rientrano in questo elenco.