Il Napoli archivia la sconfitta di Parma e torna al successo contro un’altra squadra emiliana, il Sassuolo. Gennaro Gattuso ha commentato la vittoria intervistato da Sky Sport: "Sono contento della prestazione, abbiamo affrontato una squadra che stava bene, che ha fatto ottimi risultati con le grandi mettendo tutti in difficoltà dopo il lockdown. Abbiamo sbagliato tanto, ma la squadra mi è piaciuta. Non era facile dopo la sconfitta di Parma, c'è mancata un po' di qualità ma sono soddisfatto. Abbiamo tirato nove volte, il Sassuolo una se si tolgono i fuorigioco. La squadra crea ma ha difficoltà a realizzare. Ci sono pochi al mondo che possono fare una partita e tenere sempre sotto controllo gli avversari. Per fare il nostro calcio bisogna avere giocatori pensanti. Questo poi sono tre campionati in uno e tutti stanno facendo cose incredibili, non è facile fare sempre buone prestazioni però oggi la qualità c'è stata nonostante i tanti sbagli. Fa tutto parte del gioco".