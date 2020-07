Il difensore senegalese svela, ai microfoni di Sky Sport, il contenuto di una telefonata con Osimhen: "Già sapeva tutto di Napoli, mi ha chiesto solo conferma. Anche io avevo paura all'inizio, dopo due settimane mi sono subito sentito a casa e per lui sarà lo stesso. Napoli è una bellissima città con una grande tifoseria"

La chiusura della trattativa per il passaggio di Osimhen al Napoli è ormai a un passo. L'attaccante nigeriano è sempre più vicino al trasferimento in Italia, rinforzo fortemente voluto dagli azzurri per arricchire il reparto offensivo a disposizione di Rino Gattuso.